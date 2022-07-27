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Şanlıurfa’da ambulans şoförünün darp edilmesiyle ilgili 1 tutuklama

İHA

Şanlıurfa’da ambulans şoförünün darp edilmesiyle ilgili 1 tutuklama

Şanlıurfa’da yeni doğan bir bebeğin naklini yapan ambulansın şoförünü darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan motosiklet sürücüsü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yol verme nedeniyle tartıştığı ambulans şoförü Abdurrahman Yandırıcı’yı darbeden motosiklet sürücüsü İ.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İ.K., "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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