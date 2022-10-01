Şanlıurfa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 20 yaralı



Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrilirken, saman yüklü kamyon da otobüse çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı sırada devrildi. Kazada 20 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, SuruçBirecik karayolunun 44´üncü kilometresinde meydana geldi. Batman'dan Antalya'ya gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilmeyen Özlem Batman firmasına ait 41 BN 778 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yatarak şarampole devrildi. Bu sırada aynı güzergahta gitmekte olan 34 BLD 224 plakalı kamyon ise otobüse çarpmamak için sürücüsünün manevra yapmasıyla kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık, güvenlik ve kurtarma ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan yolcular, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada her iki araç sürüsüyle birlikte toplam 20 kişi yaralandı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-10-01 21:36:36



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