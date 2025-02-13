Şanlıurfaspor: 0 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Ognjen Ozegovic'in penaltıdan attığı golle galibiyete ulaşan Sakaryaspor, puanını 33'e yükseltti. 75. dakikada Philip Awuku'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Şanlıurfaspor ise haftayı 28 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Şanlıurfaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Sakaryaspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 63. dakikada penaltıdan Ognjen Ozegovic attı.
Ev sahibinde forma giyen Philip Awuku, 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 33'e yükseltirken, Şanlıurfaspor ise 28 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sakaryaspor, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.