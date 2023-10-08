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        Haberler Yaşam Şans Topu Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 8 Ekim 2023 Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama ekranı

        Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 8 Ekim 2023 Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama ekranı

        Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. 5+1 bilenlerin büyük ikramiyeyi kazanacağı Şans Topu çekilişi sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Kazandıran numaraları araştıranların merak ettiği: "Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 8 Ekim 2023 Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama ekranı" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 18:25 Güncelleme: 08.10.2023 - 18:25
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        8 Ekim 2023 Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama ekranı
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        Sisal Şans düzenlenen Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Şans oyunu tutkunları için 8 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen haftanın ilk Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar hakkında araştırılan: "Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 8 Ekim 2023 Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama ekranı" sorularının yanıtlarını haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

        8 EKİM 2023 ŞANS TOPU SONUÇLARI

        Şans Topu çekilişi bugün saat 20.00'da CANLI olarak gerçekleştirilecek.

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

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        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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