Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Şans Topu'nda iki küreden ilkinden 5 şanslı rakam ikinci küreden ise 1 şanslı rakam belirleniyor. 5+1 bilen talihli ise büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Geçen hafta 5+1 bilen Antalya Kumluca, İstanbul Fatih ve Osmaniye Kadirli'den 3 talihli kişi başı 252 bin 322 liralık ikramiye kazanmıştı. Peki bu hafta kazandıran numaralar neler olacak? İşte Şans Topu çekilişine dair detaylar...
ŞANS TOPU SONUÇLARI 5 HAZİRAN:
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Şans Topu çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.
|5+1 bilen kişi sayısı :
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|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
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|5 bilen kişi sayısı :
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|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
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|4+1 bilen kişi sayısı :
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|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
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|4 bilen kişi sayısı :
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|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
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|3+1 bilen kişi sayısı :
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|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
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|3 bilen kişi sayısı :
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|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
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|2+1 bilen kişi sayısı :
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|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
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1+1 bilen kişi sayısı :
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|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ŞANS TOPU NEDİR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 29 MAYIS: 01 - 09 - 27 - 31 - 32 + 09
|5+1 bilen kişi sayısı :
|3
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|252.322,90 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|9
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|8.139,85 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|192
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|508,85 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|2.093
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|58,35 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|5.898
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|25,00 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|64.148
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,95 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|54.293
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5,85 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
176.575
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,45 TL
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