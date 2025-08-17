Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak? 17 Ağustos Pazar Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

17 Ağustos 2025 Pazar günü yapılacak Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta! Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişte büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar saat 20.00 itibarıyla açıklanacak. İşte detaylar....

ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 17 AĞUSTOS PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI

Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sisal Şans tarafından haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu çekilişi, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştiriliyor. 17 Ağustos 2025 Pazar akşamı yapılacak olan çekilişte büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar saat 20.00 itibarıyla belli olacak.

Çekilişin ardından kazandıran numaralar haberimize eklenecek.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topu oyununda, bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde ise 14 numara yer alır. Oyuncular üst bölümden 5, alt bölümden 1 numara seçerek kuponunu doldurur.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

“Sen Seç” özelliği ile sistemin rastgele seçtiği sayılarla kupon oluşturulabilir.

“Sistem Oyunu” sayesinde çoklu kombinasyonlar oynanabilir.

Çoklu çekiliş seçeneği işaretlenerek aynı kupon birden fazla çekilişe katılabilir.

NE KADAR KAZANILIR?

Çekiliş sonucunda 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 bilenler ikramiye kazanır. 5+1 bilen ise Şans Topu’nun büyük ikramiyesinin sahibi olur. Aynı kategoriye birden fazla talihli çıkması halinde ödül, kazananlar arasında eşit şekilde paylaştırılır.