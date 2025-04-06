Sant Maximin'den Jose Mourinho sözleri: Problemim yok!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Allan Saint Maximin, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Maximin,"Takım adına çok mutluyum, çok zor bir maçtı. 1-0'dan 4-1 kazandık, bu harika. Taraftarlarımız bunu hak ediyor. Trabzonspor gibi zorlu maçları kazanmalıyız. İki takım arasındaki geçmişten de bilgi sahibiyim. Deplasmandaki maçta da ne kadar zorlu maçlar olduğunu gördüm." dedi.

Jose Mourinho ile buzlar nasıl eridi? sorusuna cevap veren 28 yaşındaki oyuncu, "Bu konu hakkında söylenecek çok şey var ama benim, Jose Mourinho ile problemim yok. iyi bir ilişkimiz var. Jose Mourinho'yu çok seviyorum. Kendisi de bana göre aynı hisleri paylaşıyordur. Sosyal medyada bir şeyler görüyorsunuz ama sosyal medyada gördüğünüz her şey doğru değil. Ben elimden geleni yapıyorum. Teknik direktör olmak da kolay değil. Çünkü tercih yapmaları gerekiyor. Bu hafta Kostic, geçen hafta Djiku kadroda değildi. Benim adıma zordu ama elimden geleni yapmak istiyordu. Benim için en önemlisi bu kulüp ve taraftarlar. Bu kulüp her şeyden daha büyük. Talisca için de güzel bir gün oldu, tebrik ederim." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

NELER YAŞANDI?

Fenerbahçe'de Rangers maçının kamp kadrosuna alınmayan Allan Saint-Maximin sosyal medya hesabından, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunmuştu.

Bunun üzerine Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho ise "Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar; çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur." sözleriyle yıldız futbolcuya yanıt vermişti.

Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından 2022 yılındaki kilosunu ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu paylaşarak Jose Mourinho'ya yanıt verdi. Fransız oyuncu paylaşımında "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez." ifadelerini kullandı.