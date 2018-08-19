Sao Paulo - Chapecoense maçı rakamları

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Sao Paulo, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Chapecoense takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:00. Maç öncesi Sao Paulo 38 puanla 1. sırada, Chapecoense 21 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sao Paulo, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Chapecoense son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 702 kodlu maçı oynayanlar; Sao Paulo galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.00, Chapecoense galibiyet oranı 7.00. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Sao Paulo son haftadaki Bahia müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Chapecoense ise Coritiba karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Sao Paulo, evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 6 gol yedi.

Chapecoense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chapecoense, 6 gol atarken 17 gol yedi.

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