        Sapanca Gölü'nde dikkat çeken görüntü | Son dakika haberleri

        Sapanca Gölü'nde dikkat çeken görüntü

        Sapanca Gölü'nün yüzeyine kadar ulaşan kabarcıklar dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılarak viral olan görüntüleri kaydeden vatandaş, o anları anlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 11:52 Güncelleme: 19.11.2025 - 11:52
        Sapanca Gölü'nde dikkat çeken görüntü
        Sakarya ile Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan ve her geçen gün kot seviyesi düşen Sapanca Gölü'nün yüzeyine kadar ulaşan kabarcıklar merak uyandırdı. Sosyal medyada paylaşılarak viral olan görüntüleri kaydeden vatandaş, o anları anlattı.

        İHA'nın haberine göre Kocaeli ve Sakarya'nın içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nün kot seviyesi 28.75 metreye düştü. Gölde çekilmenin izleri net bir şekilde belli olurken, dipten yüzeye gelen kabarcıklar ise endişeye yol açtı.

        Uzun yıllardır gölde dalış ve balıkçılık yapan Güngör Demirci ise ‘Su kaynıyor' sözleriyle o anları kaydetti. Demirci’nin kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ve kısa sürede viral olan görüntülerin ardından, gölde oluşan hareketlilik merak uyandırdı.

        "BU ŞEKİLDE BİR KAYNAMAYI İLK KEZ GÖRDÜM"

        Kaydettiği görüntüler ile merak uyandıran Güngör Demirci o anları anlattı. Demirci, "Sapanca Gölü'nde bu gibi durumlara çok nadir rastlıyoruz. Kaynamayı gördüğümde ilk başta balıkların olduğunu sandım. Yakınına gittiğimde ise gölde bir kaynama mevcut olduğunu gördüm. Bu da çok ilgimi çekti ve sosyal medya hesabıma bunu yükledim. Bir anda bir viral oldu ve herkesin ilgisini çekti. Gölde yaşanan çekilme sebebi ile hassasiyet var ve bu durum da insanların daha fazla dikkatini çekti. Sapanca Gölü'nde ortalama 15 yılı aşkın bir süredir balıkçılık ve dalış yapıyorum. Dalış yaptığım zamanlarda da bunun gibi kabarcıklar mutlaka gördüm. Ama bu şekilde bir kaynamayı ilk defa gördüm. Bu durum da fazlasıyla ilgimizi çekti zaten. Olumlu ve olumsuz olmak üzere sosyal medyada birçok yorum gördüm. Ama bunun sebebini söyleyebilecek olan bizler değiliz. Sebebini bilim insanlarının, yetkili kişilerin gerekli araştırmaların ardından söylemesi daha uygun olur. Neden oluştuğu hakkında mutlaka açıklama yapılacaktır. Birçok kişi farklı şekilde yorumlar yapıyor ama neye dayanarak bu yorumları yaptıklarını bilmiyorum. Durum hakkında bu alanda yetkili olan kişilerin yorum yapması daha mantıklı olur" dedi.

