Kadınların giyinme odasında gizli kamera!
İstanbul Sultangazi'de düğün salonunda çalışan kadınlar, şüphelenip yaptığı aramada, giyinme odasındaki havalandırma içine gizlenmiş kamera bulundu. Salon mühürlenirken, salonun sahibi H.D., 'özel hayatın gizliliği ve cinsel taciz' suçlarından gözaltına alındı
İstanbul'da akılalmaz olay, Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda yaşandı. Salonda çalışanlara ait giyinme ve bakım odasında önceki gün akşam saatlerinde gizli kamera bulundu.
KAMERA HAVALANDIRMADAN ÇIKTI
DHA'daki habere göre kadın çalışanlar, salon sahibi H.D.’nin son dönemde odaya sık sık girmesinden şüphelenerek yaptıkları aramada kamerayı havalandırma bölümünün içine yerleştirilmiş halde buldu.
HIRSIZLIĞA KARŞI ÖNLEM ALMIŞ
Çalışanların durumu polise bildirmesi üzerine ekipler salona gelerek kamera düzeneğini incelemeye aldı.
Salon sahibi H.D., kamerayı kıyafetlerin çalınmasını önlemek için koyduğunu iddia etse de, kameranın yalnızca çalışanların giyindiği alanı gösterdiği, kıyafetlerin ise kilitli dolaplarda durduğu belirlendi.
SALON SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan H.D. hakkında 'özel hayatın gizliliği ve cinsel taciz' suçlarından soruşturma başlatıldı.