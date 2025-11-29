Habertürk
        SAPIK PATRON! Kadınların giyinme odasında gizli kamera | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kadınların giyinme odasında gizli kamera!

        İstanbul Sultangazi'de düğün salonunda çalışan kadınlar, şüphelenip yaptığı aramada, giyinme odasındaki havalandırma içine gizlenmiş kamera bulundu. Salon mühürlenirken, salonun sahibi H.D., 'özel hayatın gizliliği ve cinsel taciz' suçlarından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 07:35 Güncelleme: 29.11.2025 - 07:45
        Düğün salonunda gizli kamera skandalı!
        İstanbul'da akılalmaz olay, Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda yaşandı. Salonda çalışanlara ait giyinme ve bakım odasında önceki gün akşam saatlerinde gizli kamera bulundu.

        KAMERA HAVALANDIRMADAN ÇIKTI

        DHA'daki habere göre kadın çalışanlar, salon sahibi H.D.’nin son dönemde odaya sık sık girmesinden şüphelenerek yaptıkları aramada kamerayı havalandırma bölümünün içine yerleştirilmiş halde buldu.

        HIRSIZLIĞA KARŞI ÖNLEM ALMIŞ

        Çalışanların durumu polise bildirmesi üzerine ekipler salona gelerek kamera düzeneğini incelemeye aldı.

        Salon sahibi H.D., kamerayı kıyafetlerin çalınmasını önlemek için koyduğunu iddia etse de, kameranın yalnızca çalışanların giyindiği alanı gösterdiği, kıyafetlerin ise kilitli dolaplarda durduğu belirlendi.

        SALON SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

        Gözaltına alınan H.D. hakkında 'özel hayatın gizliliği ve cinsel taciz' suçlarından soruşturma başlatıldı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
