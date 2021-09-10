31 yıl hapis cezası verildi! İğrenç olay! 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'in Gaziemir ilçesi Sarnıç Mahallesi'nde yaşayan Turan Şimşek (46) , iddiaya göre, komşusunun 8 yaşındaki kızı N.Y.K.'ye 2020 yılı eylül ayında cinsel istismarda bulundu. Anne ve babasına durumu anlatan N.Y.K., Şimşek'in kendisini kümese götürüp cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN İFADESİ ALINDI

DHA'da yer alan habere göre aile, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında N.Y.K., Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) alınan ifadesinde başından geçenleri anlattı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan tetkiklerde, N.Y.K.'nin ifadesi ile birebir örtüşen sonuçlara rastlandı.

"EVLADIMI KISKANIYORDU" SAVUNMASI

Olayın ardından gözaltına alınan Turan Şimşek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği ifadesinde Şimşek, hakkındaki suçlamaları reddedip, "Böyle bir şey yapmadım. Evladıma aldığım oyuncukların hepsini N.Y.K. de istiyordu. 'Bana da alır mısın' diye sürekli söylüyordu. N.Y.K., çocuğumu kıskanıyordu. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Çocuğun kafasında kurmasından başka bir şey değil" dedi. Şimşek, tutuklandı.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

Şimşek hakkında İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Davanın dün görülen karar duruşmasında, N.Y.K.'nin anne ve babası ile taraf avukatları yer aldı. Tutuklu sanık Turan Şimşek ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

İNDİRİMSİZ 31 YIL HAPİS CEZASI

Şimşek, suçlamaları kabul etmedi, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Turan Şimşek'e, 'Çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı' suçundan 25 yıl, 'Kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan da 6 yıl olmak üzere, toplamda 31 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, bu cezada herhangi bir indirime gitmedi.

"ÇOCUKLAR SESİNİZİ ÇIKARIN"

Duruşma çıkışında basın açıklaması yapan UCİM Başkanı Saadet Özkan, "Bugün 6 yaşında bir çocuk bir istismarcının sonunu getirdi. Ona yapılan istismarı söyledi ve bugün istismarcı 31 yıl ceza aldı. Konuşun çocuklar, sesinizi çıkarın. Bu alçak ve sapkınların sonunu hep birlikte getireceğiz. İstismarcı, davada her istismarcının söylediği gibi boş laflar etti. Avukatı, 'DNA'lar karışmıştır' dedi ama Adli Tıp raporu çocuktaki istismara ait bulguları belgeleriyle sundu. Bugün bu davada çocuk için cansiperane mücadele eden avukatlarımıza minnettarım. Bizler, çocuklar için sesimizi çok gür çıkaracağız ve istismarcıların kökünü kazımaya devam edeceğiz" dedi.