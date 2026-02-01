Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Şara ile Macron Suriye'deki gelişmeleri görüştü

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgedeki son gelişmeleri ve Suriye'nin istikrar ve yeniden imar konusunda desteklenmesini görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 07:28 Güncelleme: 01.02.2026 - 07:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şara ile Macron Suriye'deki gelişmeleri görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Suriye Cumhurbaşkanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un telefonda görüştükleri belirtildi.

        AA'nın haberine göre; görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suriye'nin istikrar ve yeniden imar konusunda desteklenmesi ele alındı.

        Macron’un, Şam yönetimiyle terör örgütü YPG arasındaki kapsamlı ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Suriye'nin birliğini ve egemenliğini güvence altına alan anlaşmanın uygulanması gerektiğini söylediği kaydedildi.

        Bu çerçevede Macron’un, ülkesinin Suriye’yi ve Suriye halkını istikrar, adalet ve yeniden imar sürecinde desteklemek amacıyla koordinasyonu sürdüreceğini dile getirdiği aktarıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı; 3 yaralı

        Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs TEM Otoyolu'nda kaza yaptı. (DHA)

        #ahmed şara
        #Suriye
        #Fransa
        #haberler
        #macron
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?