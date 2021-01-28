Dizinin yeni versiyonunda bölüm başına 1 milyon dolardan fazla kazanacağı konuşulan aktris, dikkat çeken kombinleriyle, set maratonu öncesi markasıyla yakından ilgileniyor.

Pazar gününü müşterilerine hizmet ederek geçiren Parker, uzun kollu siyah tişört üstüne, mavi bir kazak ve bol pantolonunu kendi koleksiyonundan olan siyah taşlı süet botlarıyla kombinledi.