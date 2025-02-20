Sarah Jessica Parker ile Matthew Broderick'in oğulları da oyuncu oldu

Sarah Jessica Parker ile Matthew Broderick'in 22 yaşındaki oğlu James Wilkie Broderick de ebeveynlerinin izinden gitmeye karar verdi. James Wilkie Broderick, CBS'in drama dizisi 'Elsbeth'te ilk kez oyunculuk hünerlerini sergiledi. James Wilkie Broderick ile Matthew Broderick, baba - oğul birlikte rol aldı.

62 yaşındaki Matthew Broderick, dizide; Manhattan'ın elit çocuklarını Ivy League okullarına sokmak için bağlantılarını kullanan, bedeli ne olursa olsun, hatta cinayet bile olsa, zengin ve acımasız bir hazırlık okulu danışmanı olan 'Lawrence Gray'i canlandırdı.

22 yaşındaki James Wilkie Broderick ise 'Lawrence Gray'in danışmanlık şirketinde becerikli bir başarı eğitmeni olan 'Carl' rolünü üstlendi.

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Baba - oğul, kasım ayında merakla beklenen bölüm hakkında konuşurken, bu projede birlikte çalışmaktan 'gururlu ve mutlu' olduklarını söylemişti.

Matthew Broderick, "Elsbeth'te herkesle çalışmak bir zevkti ve bölümün çıkması için heyecanlıyım" derken; James Wilkie Broderick, "En sevdiğim oyuncu olan babamla yan yana çalışmak ne kadar heyecan vericiydi! Elsbeth üzerinde çalışma deneyimi heyecan vericinin de ötesindeydi ve bana bu fırsatı verdikleri için yapımcılara çok minnettarım" demişti.

1997'de evlenen Matthew Broderick ile Sarah Jessica Parker (59) çiftinin ayrıca 15 yaşında Tabitha Hodge ve Marion Loretta Elwel adlarında ikizleri var.