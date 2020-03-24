AA

Burdur'da 83 yaşındaki ŞevkiyeŞevkiye Bozkurt, anneannesinin ve annesinin giydiği sarı gelinliğin hikayesinin, bağışladığı okulun müzesinde anlatılacak olmasının huzurunu yaşıyor.

AA'nın haberine göre Kışla Mahallesi'nde oğluyla yaşayan 3 çocuk annesi ŞevkiyeŞevkiye Bozkurt, 20 yıl önce annesi Emine'yi kaybetti. 'Cennet kokulum' diye anlattığı annesinin çeyiz sandığını açan Bozkurt, sarı gelinliğini görünce çok duygulandı.

Bozkurt, annesine de anneannesinden yadigar kalan gelinliği yıllarca çeyiz sandığında büyük bir titizlikle muhafaza etti. Köydeki dar gelirli birçok kişinin de mutlu günlerinde giymesine müsademüsade eden Bozkurt, hikayesini herkesle paylaştığı sarı gelinliği, öğrencilere yardımlaşma duygusunu aşılamak amacıyla Kışla İlkokulu'nda oluşturulan Etnografya Müzesi'ne bağışladı.

"GELİNLİĞE HER BAKTIĞIMDA ANNEMİ GÖRÜYORMUŞ GİBİ OLURDUM"

Sarı gelinliği vermeden önce üzerine giyen Bozkurt, yaptığı açıklamada, 8 yıl önce eşini kaybettiğini anlattı. Kendisinin de cilt kanseri tedavisi gördüğünü belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"Arada bir çıkarıp bakardım, annemin kokusunu alırdım. Gelinliğe her baktığımda annemi görüyormuş gibi olurdum. Anneme özlemim hiç dinmedi. Annemden kalan en değerli hatıram, artık öğrencilerin dillerinde dolaşacak. Müzede çocuklar görsün, eskiyi öğrensin düşüncesiyle bağışladım. Onlar için daha faydalı olur. Çocuklar bu gelinliğe baktıklarında hep yaşanmışlıkları gözlerinde canlandırsın."

Süleyman Bozkurt ise annesinin yıllardır herkesten sakındığı gelinliği, çocukların mutluluğu ve eğitimi için bağışladığını kaydetti.

"MÜZEMİZİN EN NADİDE EŞYASI OLDU

Okulun müdürü İmran ElayElay da 2017'de etnografya müzesini açtıklarını belirtti.

ŞevkiyeŞevkiye Bozkurt'un ziyaret edince gelinliği müzeye bağışlamayı kabul ettiğini ifade eden ElayElay, "Bir anda müzemizin en nadide eşyası oldu. Müzemizde birçok antika eşya var ancak duyanlar bu gelinliği merak edip geliyor. Diğer okullardaki öğrenciler de müzeyi ziyaret ediyor." dedi.