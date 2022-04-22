Sarı kantaron yağının cilde faydaları 0:00 / 0:00

Sarı kantaron bitkisi cilt sağlığı için pek çok fayda sağlar. Ilıman ve tropik topraklarda yetiştirilmesi uygun olan sarı kantaron bitkisi Türkiye’de de farklı isimler ile sıkça kullanılmaktadır. Sarı kantaron bitkisinin içeriğindeki bileşenler sağlık için de oldukça faydalıdır. Sarı kantaron ile ilgili en çok sorulan soru ise sarı kantaron yağı cilde faydası var mı? olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, sarı kantaron yağının faydaları nelerdir? Merak edilen her şeyi sizler için yazımızda bir araya getirdik.

Sarı Kantaron Yağı Cilde Faydaları

Sarı kantaron yağının cildi iyileştirme özelliği bulunmaktadır. Özellikle yara ve kesiklerde, ciltte meydana gelen yanmalarda sarı kantaron yağı ile tedavi uygulanabilir. Sarı kantaron yağı kazaların ardından meydana gelen izlerin de giderilmesi için kullanılabilir.

Sarı kantaron yağı kuru ciltlerde kullanılabilir. Böylelikle cildin kaybedilen nemini geri kazanmasında etkilidir.

Cildi sıkılaştırmaya yardımcı olur.

Cildi onarıcı özelliğe sahiptir. Cildi sıkılaştırır ve ince çizgilerin görünümlerinde azalma meydana gelmesini sağlar.

Hem kadın hem de erkeklerin en çok uğraştığı cilt problemi olan siyah noktaların azalmasında yardımcı olur. Sivilcelerin iyileşmesinde ve izlerinin azalmasında etkilidir.

Güneş yanıklarının tedavisinde sarı kantaron yağı kullanılabilir.

Sarı Kantaron Yağı Cilde Zararları

Sarı kantaron yağının fazla kullanımının sağlık üzerinde olumsuz etkiler ancak cilt üzerinde bilinen bir olumsuz etkisi bulunmaz. Çok hassas cilde sahipseniz doktorunuza başvurmadan kullanmanız önerilmektedir.

Sarı Kantaron Yağı Cilde Nasıl Kullanılır?

Sarı kantaron yağının cilt sağlığı için kullanımı çok basittir. Direkt olarak cilt üzerinde kullanılabilir. Bunun için bir pamuk yardımı ile sorunlu olan bölgeye sarı kantaron yağını sürebilirsiniz. Pamuk yerine parmaklarınızla da bu uygulamayı yapabilirsiniz. Düzenli bir şekilde kullanıldığında fayda sağladığını gözlerinizle görebilirsiniz.

Sarı Kantaron Yağı Yüzde Kıl Çıkarır Mı?

Bazı doğal bitki yağlarının ciltte tüylenme ya da kıllanmaya sebep olduğu bilinmektedir. Bu yüzden cilt sağlığı için birçok faydayı barındıran sarı kantaron yağının da cilt üzerinde kıllanmaya sebep olup olmadığı en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Yapılan araştırmalara göre sarı kantaron yağı deriden cildin altında girebilen bir yağdır. Ancak bu yağ kıl köklerini besleyen noktalara kadar ulaşamadığı için ciltte bir tüylenmeye ya da kıllanmaya sebebiyet vermez.

Sarı Kantaron Yağı Yüzde Haftada Kaç Kez Sürülür?

Her ne kadar doğal yağ olsa da sarı kantaron yağının da kullanımında aşırıya kaçılmamalıdır. Sarı kantaron yağını haftada iki kez kullanmanız yeterli olacaktır. Sabah ve akşamları temiz cilt üzerine sarı kantaron yağını uygulayabilirsiniz.

Sarı Kantaron Yağı Ciltte Kaç Günde Etkisini Gösterir?

Bitkisel yağlar cilt için şifalı olsa da mucizevi içerikler olmadığını kabul etmemiz gerekir. Bu durum sarı kantaron yağı için de geçerlidir. Cilt hastalıkları ve kusurları için sarı kantaron yağını kullanmak isteyen kişiler düzenli kullanıma özen göstermelidir. Doğru ve düzenli kullanımla birlikte 1 ayın sonunda sivilcelerinizde ve siyah noktalarınızda azalma görebilir, cilt tonunuzda eşitlik yaşandığını fark edebilirsiniz.