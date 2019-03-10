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Akaryakıt zamlarına ve olumsuz ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen Sarı Yelekler'in eylemleri, 17. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Sarı Yelekler, Paris'in farklı noktalarında gösteriler düzenledi. Başkentin sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan göstericiler, Lüksemburg Bahçesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün bir gün sonrasında çok sayıda kadın da katıldı.
HAVALİMANINDA "MACRON İSTİFA" SESLERİ
Rus basın organı Sputnik'te yer alan habere göre eylemciler aynı zamanda Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda da eylem yaptı. Havaalanı içerisinde yürüyen göstericiler, "Macron istifa" sloganları attı ve havaalanını özelleştirmek isteyen hükümete tepki gösterdi. Bir grup eylemci de Eyfel Kulesi'nin önündeki Champs de Mars Meydanı'nda toplandı.
PARİS'TE 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Emniyet güçleri, Champs-Elysees Caddesi'nde taş ve şişe atan eylemcilere tazyikli suyla müdahale etti. Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki eylemlerde 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan, Nantes kentindeki eylemde de polis, eylemcilere karşı biber gazı kullanırken, 2 kişi gözaltına alındı. Quimper'deki eylemde de polis, şişe ve yumurta atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.
GÖSTERİCİ SAYISI 11 BİN AZALDI
Besançon'da yapılan eylemde göstericiler, polisin biber gazı kullanmamasını istedi. Ülkenin doğusundaki Phalsbourg Belediyesi de Avrupa Konseyi'nin çağrısı üzerine, polisin semtte düzenlenen gösteride biber gazı kullanmasını yasakladı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki gösterilere 4 bini Paris'te olmak üzere, 28 bin 600 kişi katıldı. Geçen haftaki eylemlerde ülke çapında 39 bin 300 kişi yer almıştı.
11 KİŞİ ÖLDÜ, 2 BİN KİŞİ YARALANDI
Sarı Yelekler'in eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor. Hükümetin paylaştığı rakamlara göre gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Fransa'ya Sarı Yelekler'in eylemlerinde insan haklarına daha saygılı olma, barışçıl gösteri özgürlüğüne aşırı kısıtlamalar getirmeme ve biber gazı kullanımını yasaklama çağrısında bulunmuştu.
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