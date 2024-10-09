Diddy suçlamalarından etkilenmeyen Beyonce yeni imajıyla gülücükler saçtı
Son dönemde adı, Sean 'Diddy' Combs'un seks ticareti suçlamalarında geçen ve Combs'un işlediği suçlara ortak olduğu öne sürülen Beyonce, iddialardan etkilenmişe benzemiyor. Saçlarını sarıya boyattığı görülen Beyonce, 'Marilyn Monroe' imajıyla katıldığı etkinlikte etrafa gülücükler saçtı
Nadiren etkinliklerde boy gösteren Beyonce, dün New York'ta katıldığı 2024 Glamour Yılın Kadınları Ödülleri törenine sarışın görünümüyle damga vurdu.
32 kez Grammy ödülü kazanan 43 yaşındaki şarkıcı, etkinliğe 70 yaşındaki annesi Tina Knowles ile birlikte katıldı.
Times Meydanı'nda bir otelde düzenlenen etkinlikte kırmızı halıya çıkmayan Beyonce, otel girişinde fotoğraflanırken objektiflere gülümseyerek poz verdi.
Altın rengi etek ve sarı bir kazak giyen Beyonce, üzerinde kürkü, ellerinde sarı tülden eldivenleri ve platin sarısı saçlarıyla Marilyn Monroe'ya benzetildi.
'Puff Diddy' diye bilinen ya da sadece 'Diddy' olarak anılan dünyaca ünlü rap şarkıcısı Sean Combs'un seks ticareti, küçük çocukları istismar etme, şantaj yapma gibi bir yığın iddiayı içeren skandal suç listesinde Beyonce'nin de adı geçmişti.
Beyonce'nin de yer aldığı iddia edilen sızdırılmış bir ses kaydı, onun seks ticareti suçlamaları arasında Diddy ile olan bağları konusunda hararetli bir tartışmaya yol açmıştı.
Ses kaydında Beyonce'ye ait olduğuna inanılan bir ses, Diddy'nin kötü şöhretli partilerine katıldığını itiraf ediyor, ancak iddia edilen seks suçları hakkında herhangi bir bilgisi olduğunu reddediyordu.
Beyonce ve eşi Jay-Z'nin, Diddy'nin büyük organizasyonlarına katıldıkları bilinirken, Sean Diddy'nin işlediği suçlara ortak olduklarının düşünülmesi, ünlü çifte tepki yağmasına neden olmuştu.
Beyonce'nin etkinlikteki pozitif görüntüsü, ortaya atılan iddialardan ve tepkilerden etkilenmediği şeklinde yorumlandı.