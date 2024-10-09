'Puff Diddy' diye bilinen ya da sadece 'Diddy' olarak anılan dünyaca ünlü rap şarkıcısı Sean Combs'un seks ticareti, küçük çocukları istismar etme, şantaj yapma gibi bir yığın iddiayı içeren skandal suç listesinde Beyonce'nin de adı geçmişti.

Beyonce'nin de yer aldığı iddia edilen sızdırılmış bir ses kaydı, onun seks ticareti suçlamaları arasında Diddy ile olan bağları konusunda hararetli bir tartışmaya yol açmıştı.