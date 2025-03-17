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        Haberler Gündem Güncel Sarıyer'de ahşap bina alevlere teslim oldu | Son dakika haberleri

        Sarıyer'de ahşap bina alevlere teslim oldu

        İstanbul Sarıyer'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Küle dönen ahşap bina kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 06:59 Güncelleme: 17.03.2025 - 06:59
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        Sarıyer'de ahşap bina alevlere teslim oldu
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        Sarıyer'de 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sarıyer ilçesi Büyükdere Mahallesi Topçu Karakolu Sokak'taki 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

        AA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

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        #sarıyer
        #istanbul
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