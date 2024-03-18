Sarıyer'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sarıyer’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ AA'nın haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan Mazlum A. (35) olay yerinde hayatını kaybetti, Umut K. (33) yaralandı.