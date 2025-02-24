Sarıyer’de denizanası istilası

İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından Sarıyer sahilleri, Büyükdere’ye kadar uzanan kıyı şeridi 10 binlerce denizanasıyla kaplandı.

Denizanalarının özellikle Sarıyer Merkez’den Büyükdere’ye kadar olan bölgede yoğunlaştığı görüntülendi. Öte yandan denizdeki köpürme de dikkat çekti.

"DENİZANASININ OLMADIĞI BİR SENE GÖRMEDİM"

Sarıyer’de her sene denizanasını olduğunu söyleyen Şadan Yeşilbaş, "Denizanalarını görünce şaşırdım. Daha önceki yıllarda burada daha büyük ve daha çok denizanaları vardı. Bu sefer de küçük olanlar gelmiş. Deniz kirliliğinden dolayı bu kadar çok kıyıya gelmiş olabilirler. Buralarda genelde her sene böyle görüntüler oluyor. Denizanasının olmadığı bir sene görmedim ben" diye konuştu.