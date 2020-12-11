Şarkıcı Tayfun kimdir? sorusu sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına bugün konuk olarak 90’lı yılların megastarı Tayfun'un hayatını ve kariyerini sizler içimn hazırladık.

ŞARKICI TAYFUN KİMDİR?

Tayfun Duygulu, 8 Nisan 1969 yılında, İstanbul'da doğmuş Türk pop şarkıcısı ve müzisyendir.

1988 yılında henüz 19 yaşındayken o dönemin kült gruplarından Yeni Türkü grubunda klarnet ve saksofon çalarak sahnelere adım atan Tayfun Duygulu 1991 yılında Hadi Yine İyisin adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü oldu. Ayrıca bu şarkının klip yönetmenliğini Barış Manço üstlenmişti. Söz ve bestesi kendisine ait olan Kerim Tekin'in seslendirdiği Kar Beyazdır Ölüm şarkısı başta olmak üzere söz ve besteleriyle ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödüller aldı. Konservatuvar yıllarında viyolonsel ve piyano, üniversitede klarnet eğitimi aldı. Saksafon ve klarnete odaklanmış olmakla birlikte gitar, piyano, yan flüt, viyolonsel ve keman da çalabilmektedir. Bir dönem sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'la kısa süren ilk evliliğinin ardından ikinci evliliğini genç bir mankenle (Tuğçe Duygulu) yapmış bu evlilikten iki erkek çocuğu bulunmaktadır. 2018 yılında Tuğçe Duygulu'dan boşanmıştır.

Yıllar sonra verdiği bir röportajda ''Kar Beyazdır Ölüm, şarkısını Nilüfer için yapmıştım. Fakat Kayahan bundan haberdar oldu. O dönem Nilüfer ile arası yoktu. Sonrasında kendisiyle aramızda ufak çaplı bir tartışma geçti. Tabii benim biraz hatam vardı. Tartışma esnasında onu itmiştim. Sonra birden 20 santim boyunda bir bıçak buldu ve bıçağı bana çekti. Sonra araya birileri girdi olay yatıştı.'' demiştir.

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