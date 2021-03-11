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Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 11 Mart İşte Sibel Can ve Hakan Altun'un bu akşamki konukları

Kanal D'nin yeni eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler 11 Mart konukları açıklandı. Her hafta birbirinden önemli isimlerin Sibel Can ve Hakan Altun'un konuğu olduğu program, bu hafta da oldukça eğlenceli anlara sahne olacak. İşte Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları ile ilgili merak edilenler...

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 11 Mart İşte Sibel Can ve Hakan Altun'un bu akşamki konukları

Uzun bir aradan sonra yeniden Şarkılar Bizi Söyler ile sevenlerinin karşısına çıkan Sibel Can ve Hakan Altun, her Perşembe günü farklı bir formatla ekrana geliyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde ise 1990'lı yıllara müzikleri ile damga vuran isimler Kanal D ekranlarında Şarkılar Bizi Söyler'E konuk olacaklar... Bu akşam Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte Şarkılar Bizi Söyler konukları isimleri...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları; Kibariye, Kubat, Niran Ünsal ve Nilgün Belgün olacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN?

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

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