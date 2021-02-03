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Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 1,3 milyon yolcu giriş çıkış yaptı

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapılarından Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 1 milyon 330 bin 804 yolcu, giriş çıkış yaptı. Sınır kapısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mart 2020'de yaya geçişlerine kapatılmasıyla, yolcu geçişleri bir önceki yıla göre yüzde 80,4 azaldı

Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 1,3 milyon yolcu giriş çıkış yaptı
AA

Sarp Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, sınır kapısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mart 2020'de yaya geçişlerine kapatılmasıyla, yolcu geçişleri bir önceki yıla göre yüzde 80,4 azaldı.

Sarp Sınır Kapısı'ndan 686 bin 209 kişi Türkiye'ye girerken çıkan yolcu sayısı ise 644 bin 595 oldu.

Yolcuların 453 bin 641'ini Türk vatandaşları, 877 bin 163'ini yabancı uyruklular oluşturdu. Sarp Sınır Kapısı'nı geçen yıl 736 bin 639 kişiyle en çok Gürcü uyruklular kullandı.

Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen sene 165 bin 800 giriş, 169 bin 94 çıkış olmak üzere toplam 364 bin 894 araç geçti.

Geçiş yapan araçların 305 bin 429'unu ticaret amaçlı giriş çıkış yapan tır ve kamyonlar oluşturdu.

Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin, yaptığı açıklamada, Sarp Sınır Kapısı'nın hem turizm hem de ticaret noktasında bölge için önemli konuma sahip olduğunu söyledi.

Artvin'de ithalat ve ihracatın Hopa Gümrük Müdürlüğü üzerinden yapıldığını ifade eden Bilgin, "Sarp Sınır Kapımız söz konusu ihracatın yapıldığı, tırların yurt dışına gidiş ve gelişlerinin geçiş noktasıdır. Sarp Sınır Kapısı sadece ticaret için değil, turizm için de çok önemli konuma sahip. Ülkemizin en fazla yolcu geçişlerinin olduğu kara hudut kapılarından biri." dedi.

Bilgin, Hopa Gümrük Müdürlüğü bünyesindeki Hopa Limanı ve Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 539 milyon 247 bin dolar ihracat yapıldığını belirterek şöyle devam etti:

"2019 yılındaki ihracata göre yüzde 26 oranında artış var. Bu da salgın döneminde çok önemli bir rakamdır. Çünkü pandemi her şeyi etkiledi. Bu ihracat rakamına ulaşmak ülkemiz, bölge için önemli. İthalat rakamlarında ise yüzde 30 düşüş var. 2019'da 84 milyon 728 bin dolar olan ithalat rakamı 2020’de 59 milyon 718 bin dolarda kaldı."

Bilgin, ihraç edilen ürünlerin Gürcistan ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere birçok Orta Asya ülkesine gönderildiğini kaydetti.

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