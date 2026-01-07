Habertürk
        Sassuolo: 0 - Juventus: 3 | MAÇ SONUCU

        Sassuolo: 0 - Juventus: 3 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 19. haftasında Juventus, deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 mağlup etti. Tarik Muharemovic (kk), Fabio Miretti ve Jonathan David'in golleriyle galip gelen Juventus, puanını 36'ya çıkardı. Sassuolo ise haftayı 23 puanla tamamladı.

        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 00:44 Güncelleme: 07.01.2026 - 00:44
        Juventus, üç puanı üç golle aldı!
        Juventus, İtalya Serie A'nın 19. haftasında Sassuolo ile deplasmanda karşılaştı. Citta Del Tricolore'de oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Juventus oldu.

        Siyah Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 16'da Tarik Muharemovic (kk), 62'de Fabio Miretti ve 63. dakikada Jonathan David attı.

        Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk 11'de görev aldı ve 85 dakika sahada kaldı.

        Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 36'ya yükseltirken, Sassuolo ise 23 puanda kaldı.

        İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Sassuolo, Roma'ya konuk olacak. Juventus, Cremonese'yi ağırlayacak.

