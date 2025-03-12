Antalya'da, özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman (26), ile yine aynı hastanede hemşire olarak görev yapan eşi Halit Can Sakman (26) arasında Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki evlerinde, 10 Mart günü gece saatlerinde tartışma çıktı.

BIÇAK VE SATIRLA KATLETMİŞTİ AA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halit Can Sakman, eşini bıçak ve satırla öldürmüştü. Olayda kendisi de bıçakla yaralanan Halit Can Sakman, Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI Katil zanlısı Sakman, Antalya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli işlemlerinin ardından boynundaki sargı ve dren tüpüyle adliyeye getirildi.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI Ellerinde yaralar olan Halit Can Sakman, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Zanlı, tedavisine devam edileceği için yeniden hastaneye götürüldü.

"KISKANÇLIK" TARTIŞMASI VAHŞETLE BİTMİŞ Halit Can Sakman'ın emniyette verdiği ifadede, eşiyle maddi sorunlar nedeniyle aralarında tartışmalar olduğunu, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın ardından ise söz konusu olayın yaşandığını iddia ettiği öğrenildi.