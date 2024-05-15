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        Haberler Gündem Güncel Satırlı saldırdığı taksicinin parmağını kopardı! - Güncel haberler

        Taksi şoförüne satırlı saldırı; parmağı koptu!

        Başkentte korkunç bir görüntü kaydedildi. Trafikte yaşanan olayda taksi sürücüsü Erdi Yıldız, kendi aracına çarpan otomobil sürücüsünün satırlı saldırısına uğradı. Parmağı kopan Yıldız tedavi altına alınırken kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 13:41 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:05
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        Satırlı saldırdığı taksicinin parmağını kopardı!
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        Ankara'da taksi şoförü Erdi Yıldız'ın aracına çarpan sürücünün satırlı saldırısında sol el baş parmağı koptu.

        DHA'nın haberine göre kopan parmak hastanede dikilirken, saldırı anı taksideki güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan sürücüyü arıyor.

        Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yolcu almak için yol kenarında bekleyen Erdi Yıldız'ın taksisinin aynasına, yanından geçen otomobil çarptı.

        Yıldız, korna çalarak çarpan aracın sürücüsüne tepki gösterdi. Buna sinirlenen sürücü, araçtan inip taksi şoförü Erdi Yıldız'a aracına satırla saldırdı. Erdi Yıldız, yan koltuğa kaçarak kendisini korumaya çalışmasına rağmen, satırın eline isabet etmesi sonucu baş parmağı koptu. Yüzünde ve kollarında da kesikler oluşan Erdi Yıldız, kopan parmağı ile birlikte çevredekiler tarafından Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Erdi Yıldız'ın, kopan parmağı operasyonla dikilirken, tedavisi devam ediyor.

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        "KORKUYORUZ"

        Polis, olayın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı taksinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde sürücünün satırla taksinin içinde şoföre saldırdığı görüldü. Erdi Yıldız'ın, sürücünün savurduğu satırdan kaçarken sol el baş parmağının kopması da görüntüde yer aldı.

        Erdi Yıldız ile aynı durakta çalışan taksi şoförü Fahri Korba, olay yerinde belediye çalışanlarının araya girerek saldırganı durdurduğunu söyleyerek, "Erdi'yi belediye çalışanları durağa getirdi, her tarafı kandı. Parmağı kopmuş. Olay yerine giderek parmağı bulduk, hastaneye götürdük" dedi. Durak Başkanı İrfan Yıldız da Erdi Yıldız'ın parmağının hastanede dikildiğini, yüzü için tekrar ameliyata alındığını söyledi. İrfan Yıldız, "Durumu kritik. Parmağı koptu, parmağını diktiler. İnşallah iyi olur; ama 'yüzünde iz kalır' diyorlar. Önlem alınması lazım. Her sokağın başında polisler uygulama yapacak. Arabaları didik didik arayacaklar, hepsini arayacaklar. Korkuyoruz işe çıkmaya" dedi.

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        #haberler
        #Erdi Yıldız
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