Satış süreci tamamlanan Tat Gıda'dan açıklama

Satış süreci tamamlanan Tat Gıda'nın, Koç Holding ve diğer ilgili hissedarların yüzde 49,04'üne denk gelen hisseleri, 19 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'ne devir oldu.

Şirketten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bu yeni yapının, Tat Gıda'nın büyüme adımlarını güçlendireceğine ve şirketimizin gelecekteki başarılarına ivme kazandıracağına inanıyoruz. Tat Gıda olarak, müşterilerimize kaliteli, sağlıklı ve lezzetli ürünler sunma konusundaki taahhüdümüz doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2024 yılı hedeflerimiz doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı pazarlarda güçlü büyümemize ve yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Ayrıca, bu yeni yapımızın getireceği ivmeyle birlikte hazır yemek ve sos kategorisi gibi yenilikçi ürün segmentlerindeki varlığımızı genişleterek, daha fazla tüketiciye ulaşma hedefiyle, tüm pazarlarda gücümüzü pekiştirmeye devam edeceğiz. İş ortaklarımızla karşılıklı güven esasıyla yürüttüğümüz köklü ve başarılı iş birliklerimizin de artarak sürmesi en büyük arzumuzdur. Çalışanlarımızdan, değerli iş ortaklarımızdan ve tüketicilerimizden aldığımız güçle bundan sonra da ülkemize değer katan işlere imza atmaya devam edeceğiz."