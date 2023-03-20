Satmaya kıyamayınca bakın neye dönüştürdü!

"TURİSTLERİN DE DİKKATİNİ ÇEKİYOR"

Görenlerin kamyonette konaklamak istediğini söyleyen Muhammet Yaylacı, "Turizme katkı yapmak adına böyle bir şeyi düşündük. Gelen misafirlerimiz kamyonete çok ilgi duyuyor. Biz de arada bir konaklıyoruz. Bir süre çay taşımak için kullandığımız kamyonet 92 model.