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Savaş politikasının ABD'ye faturası 6 trilyon dolar!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 11 Eylül saldırılarından bu yana "teröre karşı savaş" kapsamında 1,5 trilyon dolar harcadığını iddia etse de George W. Bush'un başlattığı teröre karşı savaş politikasının Amerikan hükümetine 2019 itibariyle neredeyse 6 trilyon dolara mal olacağı belirtiliyor.

16.11.2018 - 09:13 | Güncelleme: AA

Pentagon, mart ayında yayımladığı "Savaşın maliyeti" başlıklı raporunda 11 Eylül 2001 ile 31 Mart 2018 tarihleri arasında terörle mücadele kapsamında Ortadoğu'da yürütülen operasyonlarda yaklaşık 1 trilyon 500 milyar 800 milyon dolar harcadıklarını iddia etmişti. Raporda, bu miktara Afganistan'da 2002, Irak'ta 2003 ve Suriye'de ise 2014'ten bu yana devam eden operasyonların maliyetlerinin dahil edildiği belirtilmişti.

Ancak Washington Enstitüsü ile Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesi'nin ortak yaptığı " ABD'nin 2019 itibariyle 11 Eylül Sonrası Savaşlarının Bütçe Maliyetleri" başlıklı çalışması, Pentagon'un sadece söz konusu ülkelerde ABD ordusunun yaptığı operasyonları saydığını, bunun dışındaki teröre karşı savaş fonlarını dahil etmediğini ortaya koydu.

Raporda,"ABD, 2019 mali yılı itibariyle teröre karşı savaş için doğrudan savaş ve savaşla ilişkili harcamalar ile 11 Eylül sonrası savaş malulleri için yapılması gereken harcamalar dahil toplam 5,9 trilyon dolar harcamış veya harcamakla yükümlüdür." ifadelerine yer verildi.

Federal hükümetin topyekun terörle mücadele için harcadığı ve operasyonların dışında kalan maliyetlerini de içeren raporda, ABD'nin tüm savaş bölgelerinden bugün çekilse dahi 2023 yılında kadar 808 milyar dolar daha harcayacağı ve teröre karşı savaş politikasının maliyetinin 6,7 trilyon dolara çıkacağı öngörülüyor.

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Raporda, 2001 - 2019 mali yılları için ülke dışındaki muhtemel operasyon tahsisatlarının, 1 trilyon 895 milyar doları Pentagon, 127 milyar doları ise Dışişleri Bakanlığı için olmak üzere toplam 2 trilyon 22 milyar doları bulduğu kaydedildi.

Buna göre, ABD 2003'ten bu yana Irak'taki operasyonlar için 822 milyar dolar, 2001'den beri Afganistan'daki operasyonlar için 975 milyar dolar, aynı süre içerisinde Pakistan'daki operasyonlar için 10 milyar dolar, 2014'ten bu yana Suriye'de DEAŞ karşıtı operasyonlar için 54 milyar dolar ve diğer bölgelerdeki muhtemel operasyon fonları için ise 137 milyar dolar ayırdı.

Bunun yanı sıra ABD'nin Kanada ile 2001'de terörle mücadele kapsamında başlattığı Asil Kartal Operasyonu adlı iç güvenlik tedbirleri için ise 23 milyar dolar ayırdığı kaydedildi.

Ayrıca, bu yıllar arasında savaşlardan kaynaklı olarak Pentagon bütçelerinde yapılan artışların 918 milyar doları bulduğu tespit edilirken, 11 Eylül sonrası savaşlarda malul olan askerlerin tıbbi masrafları ve sosyal güvence bedelleri için ise 353 milyar dolar bütçe ayrıldığı kaydedildi.

Savaşlar için harcanan miktarlar nedeniyle Amerikan hükümetinin borçlanma faizinin 716 milyar dolara ulaşacağı belirtilen raporda, gelecek yıllarda da savaş malulleri için 1 trilyon dolara varan bir harcamanın söz konusu olacağı öngörülüyor.

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