AA

Hollanda’dan İngiltere’ye nakledilecek olan eski Sırp lider Karadzic, 2019 yılında hüküm giydiği müebbet hapis cezasının geri kalanını İngiltere’de çekecek.

2016 yılında 40 yıl hapis cezasına çarptırılan Karadzic, Hollanda’nın Lahey şehrinde bulunan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi yargıçları tarafından hapis cezası ömür boyu hapse dönüştürülmüştü.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan en büyük katliamlardan biri olarak görülen Srebrenitsa, 1992 yılında Yugoslavya’nın çöküşüyle başladı. Srebrenitsa Katliamı dışında Saraybosna'nın 44 ay sürdüğü bilinen Sırplar tarafından kuşatılması dahil olmak üzere, 1992 ve 1995 yılları arasında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçları kapsıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ‘‘İngiltere bu iğrenç suçlar için 30 yıllık adalet anlayışını desteklediği için gurur duymalıyız.’’ ifadesini kullandı.

Uluslararası mahkeme tarafından hakkında arama kararı çıkartılan Karadzic, Bosna Savaşı’ndan sonra on yıldan fazla bir süre saklanmıştı.

13 yıl kaçtığı bilinen ve sonra tutuklanan Karadzic, Lahey’deki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2016’da yargılandı. 2019’da sonuçlanan davası müebbet hapis cezası ile sonuçlandı.