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Savaş Ukraynalı kadınların da yaşamını değiştirdi

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk günlerinden itibaren askeri üniformayı taşıyan Ukraynalı kadınlar sevdiklerinden uzakta zor şartlarda görevlerini yerine getiriyor.

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AA
  • Savaş Ukraynalı kadınların da yaşamını değiştirdi

    Cephede veya ordu için kurulan sağlık merkezlerinde kalan kadınlar askerlerin tedavisinde yardımcı oluyor.

     

     
  • Savaş Ukraynalı kadınların da yaşamını değiştirdi

    Ukrayna ordusunun 114. Bölgesel Savunma Tugayı'na bağlı, askerlerin tedavi gördüğü bir sağlık merkezinin yöneticisi Yana Prasov (24), gönüllü olarak orduya katıldığını ve 1 yıldan fazladır askerlere yardım ettiğini anlattı.

     

     
  • Savaş Ukraynalı kadınların da yaşamını değiştirdi

    Prasov, "24 Şubat 2020'den beri Ukrayna Silahlı Kuvvetlerindeyim. Gönüllü olarak geldim. Orduya bu şekilde yardım etmem gerektiğine karar verdim, benim yolum bu." dedi.

     

     
  • Savaş Ukraynalı kadınların da yaşamını değiştirdi

    Yoğun bir çalışma programı olduğunu, artık eskisi gibi yaşamadığını dile getiren Prasov, "Topyekun bir savaşın başlangıcından bu yana hiçbir bayramı kutlamadım çünkü, bayram kelimesini duyduğum zaman savaşın bittiğine dair haberi de almak istiyorum." diye konuştu.

     

     
  • Savaş Ukraynalı kadınların da yaşamını değiştirdi

    Savaş bitince aile kurmak istediğini aktaran Prasov, "Huzurlu bir hayata dönmek, ailemi kurmak istiyorum. Ama şimdi Rus füzeleri uçarken hiçbir şey inşa edemiyorum veya planlayamıyorum. Roketler uçmayı bıraktığında oğlum veya kızım olsun isterdim." ifadelerini kullandı.

     

     
  • Savaş Ukraynalı kadınların da yaşamını değiştirdi

    Aynı sağlık merkezinde askeri sağlık personeli olarak çalışan iki çocuk annesi Olga Skopiç (32) ise savaş başlamadan önce Kiev'de bir hastanede hemşire olarak çalıştığını, savaş başlayınca gönüllü olarak orduya katılıp askerlere sağlık hizmeti sunduğunu kaydetti.

     

     
  • Savaş Ukraynalı kadınların da yaşamını değiştirdi

    Skopiç, "Savaştan önce sakin ve rahat bir hayatım vardı, çocuklar, iş, ev. Savaşın başından beri artık nadiren eve gidiyorum. Çocukları pek göremiyorum. Orduda daha faydalı olacağıma karar verdim." dedi.

     

     
  • Savaş Ukraynalı kadınların da yaşamını değiştirdi

    Savaşın Ukrayna'da birçok kadının hayatını değiştirdiğini dile getiren Skopiç, "Birçoğu dul kaldı. Orduda görev yapanlar barış zamanında daha da güçlenecek ve kendi kendine yetecek, irademize ve gücümüze daha çok değer vereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

     

     
  • Savaş Ukraynalı kadınların da yaşamını değiştirdi

    Ukrayna ordusunun 114. Bölgesel Savunma Tugayı'nda asker olarak görev yapan Alina da (27) diğer kadınlar gibi orduya gönüllü olarak katıldığını, babası da asker olduğu için çocukluğundan bu yana orduda görev yapmayı hayal ettiğini söyledi.

     

     
  • Savaş Ukraynalı kadınların da yaşamını değiştirdi

    Amacının gönüllü olarak orduya hizmet olduğunu ancak, savaş bittikten sonra da asker olarak göreve devam etmek istediğini bildiren Alina, sözlerini, "Bu iş zor ama benim için zor değil." diye tamamladı.
  • Savaş Ukraynalı kadınların da yaşamını değiştirdi
  • Savaş Ukraynalı kadınların da yaşamını değiştirdi
  • Savaş Ukraynalı kadınların da yaşamını değiştirdi
  • Savaş Ukraynalı kadınların da yaşamını değiştirdi
  • Savaş Ukraynalı kadınların da yaşamını değiştirdi

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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