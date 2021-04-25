Savaşçı dizisi 102. bölümü ile FOX TV'de yayınlandı. Son bölümde; Teröristleri etkisiz hale getiren Kılıç Timi, Yüzbaşı Bozkurt ve Astsubay Karaca’nın tuzağa düşürüldüğü yapıyı bulurlar. Ancak gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerler. Savaşçı 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 102. son bölüm...

SAVAŞÇI 103. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alıyor.

SAVAŞÇI 102. SON BÖLÜM ÖZETİ

Karargâh ise Yörük Haydar ve İlyas’ın kurtarılması için hemen alarma geçer. Kopuz Albay, Turan Timi’yle birlikte bölgeye intikâl ederken, Mösyö’nün adamları tarafından kaçırılmış olan, gerçek Albay Oktay Göktürk ise yakaladığı bir fırsatı değerlendirir ve hamlesini yapar. Fakat Mösyö’nün devreye soktuğu şeytani planı bozmak ve gerçekleri ortaya çıkarmak ne Albay Göktürk için ne de diğerleri için hiç kolay olmayacaktır.