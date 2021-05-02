Savaşçı dizisi 103. bölümü ile FOX TV'de yayınlandı. Son bölümde; Albay Oktay Göktürk onur savaşı veriyor. Yeva’nın adamlarından kurtulan Albay Göktürk, üsse gelir. Ancak Albay Kopuz ve Kılıç Timi tarafından bir suçlu gibi karşılanınca neye uğradığını şaşırır. Savaşçı 104. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 103. son bölüm...

SAVAŞÇI 104. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alıyor.

SAVAŞÇI 103. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sorguya alınan Albay Göktürk, Turan Birliği’ni bozmak için gerçekleştirilen eylemleri kesinlikle kendisinin yapmadığını söylese de, ne babası Gündüz Göktürk’ü ne de Albay Kopuz’u buna inandırması hiç kolay olmayacaktır. Çünkü eldeki bütün deliller onun suçlu olduğunu göstermektedir. Göktürk Albay başından geçenleri bütün detaylarıyla anlatır ve gerçeklerin ortaya çıkması için tek bir kilit vardır: Yeva!

Yeva’nın yakalanması için gelen istihbarat doğrultusunda Kılıç Timi hemen harekete geçer. Bu operasyon sırasında Yüzbaşı Haydar’ın aldığı önemli bir bilgi karargahı alarma geçirir. Ancak Mösyö, kendisi için artık tehlike arz eden Albay Göktürk’ü ortadan kaldırmak için yeni planını çoktan devreye sokmuştur. Her şeyi göze alan Göktürk Albay ise bu defa Mösyö’nün planını suya düşürüp, suçsuz olduğunu ispatlayabilecek midir?