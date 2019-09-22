Savaşçı dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Şeklindeki sorular diziseverler tarafından merak konusu oldu. FOX TV ekranlarında yayınlanan askeri dizi Savaşçı 76. son bölümü ile ara verdi.

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Savaşçı dizisi yeni sezonun ne zaman başlayacağıyla ilgili henüz tarih verilmedi. FOX TV'den açıklama gelir gelmez detaylar haberimizde olacak.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Astsubay Bayram Bayat yere döşenmiş olan bombayı fark etse de, Velid’in butona basmasıyla bombalar infilak eder. Her şeye şahit olan Kağan ve Yörük Haydar arkadaşlarının akıbetini öğrenmek için acele ederler. Ancak çatışma seslerinin duyulduğu köydeki teröristleri de durdurmak zorundadırlar. Karargahta ise Kılıç Timi’yle irtibat kurulamadığı için endişeli bekleyiş sürerken, Üsteğmen Funda’nın bir ayrıntıyı göz ardı etmemesi olayların seyrini değiştirecektir.



Melik’i ortadan kaldırmaya kararlı olan Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt beklenmedik bir şekilde ele geçirdikleri bir bilgiyi değerlendirirler ve hemen harekete geçerler. Ancak Türk Askeri’nin peşine düştüğünü anlayan Melik, kurtulmak için hamlesini yapar. Fakat işler beklediği gibi gitmez. Kağan ve Haydar Yüzbaşı’yı karşısında gören Melik çılgına dönse de, onun için artık yolun sonudur.