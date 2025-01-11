Savcı adayı ölü bulundu
Adana'da görevli savcı adayı otel odasında ölü bulundu
Adana Adliyesi'nde savcı adayı olarak görev yapan ve kentteki bir otelde konaklayan M.C.Y’den uzun süre haber alamayan mesai arkadaşları durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine M.C.Y’nin kaldığı otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, M.C.Y'nin otel odasında hayatını kaybettiğini belirledi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, M.C.Y'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Savcı adayının cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
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