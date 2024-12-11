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        Haberler Magazin Savcı Yavuz Engin, Şevket Çoruh ile buluştu - Magazin haberleri

        Savcı Yavuz Engin, Şevket Çoruh ile buluştu

        Yenidoğan Çetesi soruşturmasının savcısı Yavuz Engin, ünlü oyuncu Şevket Çoruh ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 09:37 Güncelleme: 11.12.2024 - 09:37
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        Yenidoğan Çetesi ile ilgili ortaya çıkan detaylar Türkiye’nin kanını dondururken, yürüttüğü soruşturma ile çeteyi çökerten Savcı Yavuz Engin de kamuoyundan büyük takdir görmüştü.

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        Çete üyeleri tarafından makamında tehdit edilen Savcı Yavuz Engin, odasına kurulan kamera düzeneğiyle tehdidi kayıt altına almış, sonrasında da çeteye operasyon düzenlemişti.

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        Savcı Yavuz Engin, (soldan üçüncü) tehdidine boyun eğmediği Mustafa Kemal Zengin’i ters kelepçelenmiş halde adliyeye getirilirken izlemişti.

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        "VAZİFEYİ YERİNE GETİRDİK"

        Savcı Engin, Yenidoğan Çetesi'nin çökertilmesinin ardından şu ifadeleri kullanmıştı: Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim. İş yoğunluğu sebebiyle henüz cevap veremediğim tüm tebrik mesajlarına cevaben; Türk Devleti'nin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz.

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        Savcı Yavuz Engin, ünlü oyuncu Şevket Çoruh ile bir araya geldi. Savcı Engin, o anları sosyal medya sayfasında yayımladı.

        #şevket çoruh
        #Yavuz Engin
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