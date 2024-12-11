Savcı Yavuz Engin, Şevket Çoruh ile buluştu
Yenidoğan Çetesi soruşturmasının savcısı Yavuz Engin, ünlü oyuncu Şevket Çoruh ile bir araya geldi
Yenidoğan Çetesi ile ilgili ortaya çıkan detaylar Türkiye’nin kanını dondururken, yürüttüğü soruşturma ile çeteyi çökerten Savcı Yavuz Engin de kamuoyundan büyük takdir görmüştü.
Çete üyeleri tarafından makamında tehdit edilen Savcı Yavuz Engin, odasına kurulan kamera düzeneğiyle tehdidi kayıt altına almış, sonrasında da çeteye operasyon düzenlemişti.
Savcı Yavuz Engin, (soldan üçüncü) tehdidine boyun eğmediği Mustafa Kemal Zengin’i ters kelepçelenmiş halde adliyeye getirilirken izlemişti.
"VAZİFEYİ YERİNE GETİRDİK"
Savcı Engin, Yenidoğan Çetesi'nin çökertilmesinin ardından şu ifadeleri kullanmıştı: Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim. İş yoğunluğu sebebiyle henüz cevap veremediğim tüm tebrik mesajlarına cevaben; Türk Devleti'nin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz.
Savcı Yavuz Engin, ünlü oyuncu Şevket Çoruh ile bir araya geldi. Savcı Engin, o anları sosyal medya sayfasında yayımladı.