Savcılık soruşturmasında Ebru Gülan’ın uyuşturucu iddialarına dair ifadesi ortaya çıktı

20 Ocak 2026 tarihli ifadesinde uyuşturucu trafiğine dair önemli iddialarda bulunan Gülan, uyuşturucu madde ile ilk temasın 2019 yılında eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un evinde gerçekleştiğini söyledi.

İfadesinde o akşam eve gelen gazeteci Veyis Ateş’in beraberinde uyuşturucu madde getirdiğini ve ilk kullanımın bu isim aracılığıyla sağlandığını öne süren Gülan, bu durumun ilerleyen süreçte de devam ettiğini ileri sürdü.

Özellikle pandemi dönemindeki kısıtlamalar sırasında düzenlenen ev buluşmalarında da uyuşturucu tedariğinin yine Veyis Ateş tarafından yapıldığı iddialar arasında yer aldı.

Gülan, Haziran 2020’de Ersoy’un evine gittiğinde grubun halihazırda madde kullandığını, aynı yılın Ekim ve Kasım aylarındaki buluşmalarda ise uyuşturucu stokunun tükenmesi üzerine Ahmet Göçmez’in şahsi imkanlarıyla maddeyi temin ederek kullanımı sürdürdüğünü iddia etti.

Gülan, söz konusu buluşmalara sistematik olarak başkalarının da dahil edildiğini ve yaşananların video ile kayıt altına alındığını da ileri sürdü.