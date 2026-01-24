Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Savcılık soruşturmasında Ebru Gülan’ın uyuşturucu iddialarına dair ifadesi ortaya çıktı

        Savcılık soruşturmasında Ebru Gülan’ın uyuşturucu iddialarına dair ifadesi ortaya çıktı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, tutuklu sanıklardan spiker Ebru Gülan'ın savcılık makamına verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 16:18 Güncelleme: 24.01.2026 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ebru Gülan ifade verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        20 Ocak 2026 tarihli ifadesinde uyuşturucu trafiğine dair önemli iddialarda bulunan Gülan, uyuşturucu madde ile ilk temasın 2019 yılında eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un evinde gerçekleştiğini söyledi.

        İfadesinde o akşam eve gelen gazeteci Veyis Ateş’in beraberinde uyuşturucu madde getirdiğini ve ilk kullanımın bu isim aracılığıyla sağlandığını öne süren Gülan, bu durumun ilerleyen süreçte de devam ettiğini ileri sürdü.

        Özellikle pandemi dönemindeki kısıtlamalar sırasında düzenlenen ev buluşmalarında da uyuşturucu tedariğinin yine Veyis Ateş tarafından yapıldığı iddialar arasında yer aldı.

        Gülan, Haziran 2020’de Ersoy’un evine gittiğinde grubun halihazırda madde kullandığını, aynı yılın Ekim ve Kasım aylarındaki buluşmalarda ise uyuşturucu stokunun tükenmesi üzerine Ahmet Göçmez’in şahsi imkanlarıyla maddeyi temin ederek kullanımı sürdürdüğünü iddia etti.

        Gülan, söz konusu buluşmalara sistematik olarak başkalarının da dahil edildiğini ve yaşananların video ile kayıt altına alındığını da ileri sürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Merhamet Yok sinemada, Kirli Sepeti sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Merhamet Yok sinemada, Kirli Sepeti sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        #ebru gülan
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        "Kendine gel" çıkışı
        "Kendine gel" çıkışı
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası