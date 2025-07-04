Sayı sayan kargalar, toplama yapan maymunlar! Basit düzeyde işlem yapabilen bu dostlarımız sizi çok şaşırtacak!

Sayılara yalnızca insanlar mı kafa yorar? Son araştırmalar, kuşlardan balıklara, maymunlardan köpeklere kadar birçok hayvanın sayı kavramını bildiğini ve hatta temel aritmetiği uygulayabildiğini ortaya koyuyor. Görünüşe göre matematik, düşündüğümüzden çok daha evrensel bir dil.

BASİT MATEMATİĞİN DOĞADAKİ YANSIMASI

Uzun süre boyunca matematiksel düşünmenin yalnızca insanlara özgü olduğu sanıldı. Oysa son yıllarda yapılan araştırmalar, bazı hayvanların sayıları ayırt edebildiğini ve temel aritmetik işlemlerini kavrayabildiğini gösteriyor. Bu durum, hayvanların çevrelerini algılama ve karar alma süreçlerinde matematiği aktif biçimde kullandıklarını ortaya koyuyor.

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KUŞLARDAN BALIKLARA SAYI ALGISI

Karga, papağan ve güvercin gibi kuş türlerinin sayı sayabildiği artık bilinen bir gerçek. Örneğin, kargalar belli sayılara kadar olan nesneleri doğru biçimde ayırt edebiliyor. Güvercinler ise sembolleri sayılarla eşleştirme konusunda eğitim alabiliyor.

Hatta bazı balık türleri bile, daha büyük olan gruba katılmak için sayıları kullanıyor. Bu durum özellikle avcılardan korunma içgüdüsüyle ilişkilendiriliyor.