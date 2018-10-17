Sayısal Loto çekilişi her hafta olduğu gibi bu hafta da Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından gerçekleştirilecek. Şans oyunları tutkunları çekiliş öncesi, Sayısal Loto çekilişinin saatini araştırıyor. Peki; 17 Ekim Sayısal Loto çekilişi saat kaçta, ne zaman? İşte cevabı...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ 17 EKİM

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.40'ta Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki binası çekiliş salonunda gerçekleşecek çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 13 EKİM (CUMARTESİ ÇEKİLİŞİ)

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi MPİ'nin Ankara Balgat'taki binasında her hafta Çarşamba ve Cumartesi günü yapılan çekilişlerin ardından belli oluyor. Çekilişler MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanıyor.

İşte; MPİ Sayısal Loto sonuçları 13 Ekim Cumartesi: 18 - 19 - 28 - 30 - 36 - 39

Tıpkı çarşamba günü olduğu gibi geçtiğimiz cumartesi günü yapılan çekilişte de 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 2. kez devretti.

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