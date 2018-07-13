Milli Piyango İdaresi (MPİ) resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuru ile Sayısal Loto çekilişinde yaptığı iki büyük değişikliği açıkladı. Yarın 1131. hafta çekilişi yapılacak Sayısal Loto bundan sonra Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki gün olarak gerçekleşecek. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ayrıca Sayısal Loto'da 4 hafta üst üste 6 bilen çıkmaması durumunda büyük ikramiyeyi 5 bilenler arasında paylaştırılması uygulamasına da son verdi. Bundan sonra 6 bilen çıkana kadar Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi devretmeye devam edecek. Uygulama 18 Temmuz Çarşamba günü başlayacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HAFTADA İKİ GÜN YAPILACAK

İşte Milli Piyango İdaresi'nden yapılan Sayısal Loto açıklaması:

"Sayısal Loto ikinci çekilişi ve Milli Piyango Oyununun Sayısal Oyun Terminalinden Oynatılması ile İlgili Duyuru…

Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. İlk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ikinci çekiliş ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve çekilişler bu şekilde devam edecektir.

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.

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Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir."

MİLLİ PİYANGO BİLETİNİN SAYISAL OYUN TERMİNALİNDEN OYNATILMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamada ayrıca klasik Milli Piyango biletlerinin bir kısmı 20.07.2018 tarihinden itibaren sayısal oyunlar terminalinden satışa sunulacağı aktarıldı. Açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"29.07.2018 çekilişine ait klasik Milli Piyango biletlerinin bir kısmı 20.07.2018 tarihinden itibaren sayısal oyunlar terminalinden satışa sunulacaktır.

Sistem üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye ödeme limiti;

-1.000 (bin) TL' ye kadar (1.000 TL dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,

-1.001 (binbir) TL ile 20.000 (yirmibin) TL arası ikramiyelerin ise bayi ödemesi ihtiyaridir.

Çekilişlerimiz, www.millipiyango.gov.tr ve www.mpi.gov.tr internet adreslerinden, çekiliş günlerinde canlı olarak izlenebilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur"

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