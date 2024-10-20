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        Haberler Dünyadan Scarlett Johansson, yeni 'Jurassic World' filminin setinde- Magazin haberleri

        Scarlett Johansson, yeni 'Jurassic World' filminin setinde

        Scarlett Johansson'ın başrolde yer aldığı 'Jurassic World: Rebirth' setinden fotoğraflar paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 14:26 Güncelleme: 20.10.2024 - 14:27
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        Dördüncü Jurassic World filmi Scarlett Johansson'un başrol oyunculuğuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 'Jurassic World: Rebirth' adıyla çekilen Jurassic World 4'ün yeni set fotoğraflarında Scarlett Johansson ile Rupert Friend'in sahneleri görülüyor.

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        Kadrosunda Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono ve Audrina Miranda'nın da yer aldığı film, izleyicilerle 2 Temmuz 2025'te buluşacak.

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        Yeni film, gezegenin ekolojisinin dinozorlar için büyük ölçüde elverişsiz olduğu kanıtlanan 'Jurassic World Dominion'da geçen olaylardan 5 yıl sonrasını anlatıyor.

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        Filmin çekimlerine; Tayland, Malta ve İngiltere'den sonra New York'ta devam ediliyor.

        Filmin yönetmenliğini 'The Creator', 'Godzilla', 'Rogue One' gibi filmleri çeken Gareth Edwards üstleniyor.

        #Scarlett Johansson
        #Jurassic World
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