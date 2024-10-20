Scarlett Johansson, yeni 'Jurassic World' filminin setinde
Scarlett Johansson'ın başrolde yer aldığı 'Jurassic World: Rebirth' setinden fotoğraflar paylaşıldı
Dördüncü Jurassic World filmi Scarlett Johansson'un başrol oyunculuğuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 'Jurassic World: Rebirth' adıyla çekilen Jurassic World 4'ün yeni set fotoğraflarında Scarlett Johansson ile Rupert Friend'in sahneleri görülüyor.
Kadrosunda Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono ve Audrina Miranda'nın da yer aldığı film, izleyicilerle 2 Temmuz 2025'te buluşacak.
Yeni film, gezegenin ekolojisinin dinozorlar için büyük ölçüde elverişsiz olduğu kanıtlanan 'Jurassic World Dominion'da geçen olaylardan 5 yıl sonrasını anlatıyor.