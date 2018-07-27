Schaffhausen - Wil 1900 maç önü

Schaffhausen ve Wil 1900, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü İsviçre Challenge Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:30. Schaffhausen, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Wil 1900, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 341. İddaa'da Schaffhausen kazanır 1.70, berabere biter 3.30, Wil 1900 kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Schaffhausen önceki hafta Winterthur mücadelesinde 3-1 kazandı.

Wil 1900 ise Neuchatel Xamax maçında 6-3 yenildi.

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