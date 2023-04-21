Schumacher'in yerini alarak soruları cevaplayan yapay zeka ise 2013'te yaşanan kaza için, "O kadar ağır yaralandım ki, aylarca bir tür yapay komada yattım çünkü aksi takdirde vücudum tüm bunlarla başa çıkamazdı." sözlerini söylerken, bugün nasıl hissettiği sorusu üzerine de "Yıllar öncesine göre çok daha iyi. Ekibimin yardımıyla yeniden kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyor ve hatta birkaç adım yavaş yürüyebiliyorum. Ailem ve çocuklarım benim için bir lütuf oldu ve onlarsız iş yapamazdım." ifadelerini kullandı.