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Schumacher röportajı yayınlandı! Skandal gerçek ortaya çıktı...

Eski Formula 1 pilotu Michael Schumacher’in ailesi, Schumacher'le yapay zeka tarafından üretilen bir röportaj yayınlayan dergiye karşı yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor

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  • Schumacher röportajı yayınlandı! Skandal gerçek ortaya çıktı...

    Almanya'da Die Aktüelle dergisi, Formula 1'in efsane isimlerinden Michael Schumacher ile yapay zeka üzerinden röportaj üretti.
  • Schumacher röportajı yayınlandı! Skandal gerçek ortaya çıktı...

    İngiliz ve Alman basınından haberlere göre, 15 Nisan tarihli dergi saysının kapağında Schuamcher'in gülen bir fotoğrafına yer veren Die Aktüelle, altına büyük harflerle 'ilk röportaj!', 'şaşırtacak kadar gerçek' sözlerine yer verdi.
  • Schumacher röportajı yayınlandı! Skandal gerçek ortaya çıktı...

    Yedi kez F1 şampiyonu olan Schumacher, Aralık 2013’te kayak yaparken kaza geçirmiş ve neredeyse bir yıl komada kalmıştı. İsviçre'de yaşamını sürdüren Schumacher Eylül 2014’ten beri evinde ailesi tarafından bakılıyor ve kameraların karşısına çıkmaması için ailesi de büyük uğraş harcıyor.
  • Schumacher röportajı yayınlandı! Skandal gerçek ortaya çıktı...

    Yapay zeka ile üretilen Schumacher röportajının gerçekmiş gibi yansıtılması nedeniyle Alman yarışçının ailesi, BBC'nin haberine göre dergiyi dava etmeye hazırlanıyor. 
  • Schumacher röportajı yayınlandı! Skandal gerçek ortaya çıktı...

    Schumacher'in yerini alarak soruları cevaplayan yapay zeka ise 2013'te yaşanan kaza için, "O kadar ağır yaralandım ki, aylarca bir tür yapay komada yattım çünkü aksi takdirde vücudum tüm bunlarla başa çıkamazdı." sözlerini söylerken, bugün nasıl hissettiği sorusu üzerine de "Yıllar öncesine göre çok daha iyi. Ekibimin yardımıyla yeniden kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyor ve hatta birkaç adım yavaş yürüyebiliyorum. Ailem ve çocuklarım benim için bir lütuf oldu ve onlarsız iş yapamazdım." ifadelerini kullandı.

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