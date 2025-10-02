Habertürk
        Scooter Braun ve Sydney Sweeney aşklarını ilan etti - Magazin haberleri

        Scooter Braun ve Sydney Sweeney aşklarını ilan etti

        Ünlü yapımcı Scooter Braun ve oyuncu Sydney Sweeney, Los Angeles'ta el ele görüntülenerek ilişkilerini gözler önüne serdi

        Giriş: 02.10.2025 - 08:24 Güncelleme: 02.10.2025 - 08:24
        Aşklarını ilan ettiler
        Yapımcı Scooter Braun ile oyuncu Sydney Sweeney arasında aşk filizlendi.

        Çift, geçtiğimiz aylarda Venedik’te Jeff Bezos ile Lauren Sanchez’in yıldızlarla dolu düğün töreninde birlikte görülmüş, bu kareler ikilinin gizli bir ilişki yaşadığı iddialarını gündeme getirmişti.

        Los Angeles’ta bir sanat galerisi çıkışında el ele objektiflere yakalanan Sydney Sweeney ve Scooter Braun, birlikte olduklarını ilk kez net bir şekilde gözler önüne serdi.

        onathan Davino - Sydney Sweeney
        onathan Davino - Sydney Sweeney

        28 yaşındaki Sydney Sweeney, 2025’in başında Jonathan Davino ile olan nişanını sonlandırmıştı.

        Yael Cohen - Scooter Braun
        Yael Cohen - Scooter Braun

        44 yaşındaki Braun ise 2022 yılında, yedi yıllık evliliğini Yael Cohen ile noktalamıştı.

        Fotoğraflar: Backgrid USA, Shutterstock

