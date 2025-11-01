Scottish Ballet'den 'Coppélia' İstanbul'da

Klasik baleyi çağdaş sanatla buluşturarak uluslararası alanda ses getiren prodüksiyonlara 1969’dan beri imza atan İngiltere’nin köklü dans topluluklarından Scottish Ballet, “Coppélia” ile ilk kez Türkiye’ye Zorlu PSM’ye geliyor...

Coppelia’nın koreografi ve yönetmenliğini, sinema ile dansı sahnede buluşturan ünlü ikili Morgann Runacre Temple ve Jessica Wright üstleniyor. Orkestra şefi Christopher Hampson’un sanat direktörlüğünde geliştirilen bu iddialı prodüksiyon, Türkiye’de ilk kez 7 ve 8 Kasım’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.

Yapay zekâ tasarımcısı Dr. Coppélius ve son icadı ‘Coppélia’ karakteri etrafında gelişen hikâye, dansın sınırlarını tiyatro, film ve dijital görsellikle genişletilirken Mikael Karlsson ve Michael P Atkinson’ın, Léo Delibes’in klasik müziğini elektronik ögelerle yeniden kurguladığı orijinal beste, Scottish Ballet Orkestrası tarafından canlı icra ediliyor.

Jeff James’in yazdığı sesli anlatımlar, Will Duke’un çarpıcı video projeksiyonları ve Annemarie Woods’un 80’ler ilhamlı kostüm tasarımlarıyla birleşerek izleyiciyi gerçek ile yapay arasındaki çizgide bir yolculuğa çıkaran bu yenilikçi sahne deneyimi, sadece iki geceyle sınırlı olarak Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde keşfedilebilecek.