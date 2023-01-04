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Haberler Yaşam Scrabble Nedir, Nasıl Oynanır? Scrabble'da Boş Taş Ne İşe Yarar?
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Scrabble nedir, nasıl oynanır? Scrabble'da boş taş ne işe yarar?

Scrabble, amacı kelimeler oluşturarak puan toplamak olan eğlenceli bir kutu oyunudur. Oyuncuların geri kalanı tarafından oluşturulan diğer kelimelerle bağlantılı olan kelimeler yaratmak için bir tahta kullanılır. Sonunda her kelime için biriken tüm puanlar eklenecektir.

Scrabble Nedir, Nasıl Oynanır? Scrabble'da Boş Taş Ne İşe Yarar?
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Scrabble; 2, 3 veya 4 oyuncu için bir bulmaca oyunudur (genellikle çiftler halinde oynanır). Bir harf ve bir sayı değeri ile işaretlenmiş taşlar kullanılarak tıpkı çapraz bulmacalardaki gibi birbiriyle kesişen kelimelerin tahta üzerinde yerleştirilmesi mantığına dayanır. Oyuncular, taşlarını ustaca kullanarak mümkün olan en yüksek puanı almaya çalışmalıdır. Yani hem taş değerlerinden hem de tahtadaki ödül boşluklarından en iyi şekilde yararlanacak şekilde kullanmalıdır.

Scrabble Nasıl Oynanır?

Scrabble oynarken düşünme hızınız test edilir. Buna ek olarak rakipleriniz arasında öne çıkmak için iyi bir kelime bilgisine ve iyi bir imlaya sahip olmalısınız. Bununla birlikte, herhangi bir çocuğun veya yetişkinin yazımını ve kelime dağarcığını etkili bir şekilde geliştirmek için mükemmel bir araçtır. İçerisinde 1 oyun tahtası ve 100 taş yer alır.

  • 98 tane harf taşı ve iki "boş veya yıldız" döşemeli taş (joker olarak da adlandırılır) vardır.
  • Her harfli taş, harfin sağ alt kısmında belirtilen sayısal bir değere sahiptir.

Scrabble'da boş taş ne işe yarar diye merak ediyorsanız 2 jokerin tek başına değeri yoktur ve herhangi bir harf olarak kullanılabilir. Oyuncular bu taşları oynarken hangi harfi temsil ettiğini beyan etmelidir ve belirlenen harf oyunun geri kalanında değiştirilemez.

Kimin başlayacağını belirlemek için bez torbadan bir taş çekilir. He taş bir harf içerir ve "A" harfine en yakın olan oyuna ilk başlayan kişi olur. Yaratılan kelime en az 2 harften oluşmalı ve tahtadaki yıldız kutusundan başlamalıdır. Kelimeler yatay veya dikey olarak yerleştirilebilir, ancak asla çapraz olarak yerleştirilemez. İlk kelime puanı hesaplanırken yıldız kutusu çift kelime bonusu olarak sayıldığı için ikiye katlanmalıdır. Yani toplam puan 6 ise oyuncu 12 puan alacaktır. Her kelime için elde edilen puanların toplamı yazılmalıdır.

Her oyuncunun torbadan 7 taş çekmesi gerekir. Hiçbir oyuncu, diğerlerinin hangi harflere sahip olduğunu bilemez. Her turdan sonra oyuncular kullanılan taşların yerine yenisini çekmelidir. Diğer bir deyişle taşlarınızın 4'ünü oynarsanız 4 taş çekmeniz gerekiyor demektir. Sözcükler, diğer oyuncuların oluşturduğu başka sözcüklerin üzerinden oluşturulmalıdır. Onlardan bağımsız sözcükler oluşturamazsınız, dolayısıyla hepsinin bağlantılı olması gerekir. Elinizdeki 7 taşı da bir turda aynı anda oynarsanız 50 ek puan alırsınız. Kesede hiç taş kalmadığında ise kimin elindeki taşlar önce biterse oyun da bitecektir ve puanlara göre kazanan belli olacaktır. Karşılıklı pas geçme durumunda da oyun sona erer. Tüm puanları topladıktan sonra her oyuncu oynanmamış taşlarının toplamını toplam puanlarından çıkarır. Eğer bir oyuncu tüm taşlarını kullandıysa diğer oyuncuların oynanmamış taşlarının toplamını puan toplamına ekler.

Scrabble'da Nasıl Taş Çekilir?

Scrabble oynamak için en az 2 oyuncunun varlığı gereklidir, ancak en fazla 4 kişi oynayabilir.

  • Oyuna başlamadan önce taşların eksiksiz (toplam 100 adet) olduğunu kontrol etmelisiniz. Parçaların bez torbası, tahta ve taşları koymak için mini ıstakalar olmalıdır.
  • Tüm taşları bez torbaya koyup biraz sallamanız gerekir.
  • Sözlük kullanmak isteğe bağlıdır. Var olmayan bir kelime uydurarak birinin hile yapmasını önlemek istiyorsanız oluşturulan kelimenin doğru olduğundan emin olmak için sözlük kullanabilirsiniz.
  • Aynı kelime bir oyunda birden fazla kez oynanabilir.
  • Aynı turda birden fazla kelimeye taş eklenemez veya tahtanın bağımsız yerlerinde yeni kelimeler oluşturulamaz.

Scrabble Özel Bölümleri

Scrabble tahtasının üzerinde puan hesaplanırken ek puan veren bir dizi kutu vardır. Bu kutular aşağıdaki gibidir.

  • Çift harf puanı: Kutunun üzerindeki harfin puanının tur sonunda ikiyle çarpılacağını belirtir.
  • Çift kelime puanı: Her taşın puanlarının toplanmasıyla elde edilen toplam puanın iki katı olacağı anlamına gelir.
  • Üçlü harf puanı: Bu kutuya konulan taşın tur sonundaki puan değerinin 3 katına çıkacağını belirtir.
  • Üçlü kelime puanı: Bu kutulardan herhangi birinin üzerinde duran harfin, dönüş sonunda eklenen toplam puanları üç katına çıkaracağı anlamına gelir.
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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