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Monopoly Nasıl Oynanır?

2-8 kişilik olan bu oyunda önce tahtayı bir masaya yerleştirirsiniz. Şans Sandığı ve Kamu Fonu Sandığı’ndaki kartlar, tahtada kendilerine tahsis edilen alanlarda kapalı olarak bulunur. Her oyuncu, tahta boyunca hareket ederken kendilerini temsil edecek bir piyon seçer. Monopoly'de ilk para ne kadar diye merak ediyorsanız her oyuncuya 1500 verilir ve şu şekilde bölünür: 2 x 500, 2 x 100, 2 x 50, 6 x 20, 5 x 10, 5 x 5 ve 5 x 1

Bankacı olarak birini seçmeniz gerekir. Bu kişi ayrıca oynuyorsa kişisel fonlarını bankanınkinden ayrı tutmalıdır. Banka bir dizi iş yapmak zorundadır, maaş ve ikramiye öder. Banka, sattığı ve açık artırmaya çıkardığı tüm gayrimenkullerin vergilerini, cezalarını, kredi ve faizlerini ve bedelini tahsil eder. Banka iflas edemez, eğer bankanın parası biterse bankacı herhangi bir kağıda lüzumu kadar yazarak onu para olarak kullanabilir.

Monopoly Kuralları Nelerdir?

Bu popüler oyunla ilgili en çok aratılan ifadelerden biri de “Monopoly kuralları nelerdir” sorusudur. Oyuna ait kurallar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Her oyuncu zar atar. Toplamı en yüksek olan oyuncu oyuna başlar.

Daha sonra herkes piyonunu "Başlangıç ​​Karesi" olarak işaretlenmiş köşeye yerleştirir, zarları atar ve zarın gösterdiği sayıda boşluk hareket ettirir.

Piyonlar, işgal edilen alanlarda kalır ve oyuncunun bir sonraki dönüşünde o noktadan devam eder.

İki veya daha fazla piyon aynı anda aynı alanda olabilir.

Zarlardan biri veya her ikisi de tahtadan yuvarlanırsa veya bir iskambil destesinin üzerine düşer veya durursa zar geçersizdir. Tekrar atılır.

Piyonun düştüğü alana bağlı olarak mülk satın alabilir veya kira ödemeye, vergi ödemeye, şans kartı veya kamu fonu kartı çekmeye, hapse girmeye vb. zorlanabilirsiniz.

Bir oyuncunun piyonu zar atarak veya kart çekerek çıkışa her geldiğinde veya geçtiğinde bankacı o oyuncuya 200 maaş öder.

Size ait olmayan bir gayrimenkule geldiğinizde o gayrimenkulü bankadan basılı fiyatı üzerinden satın alabilirsiniz. Böylece sahipliğinizi gösteren Tapu Senedi kartını alabilirsiniz.

Monopoly açık artırma kurallarına göre eğer bir gayrimenkulü almak istemezseniz banka açık artırma ile en yüksek fiyatı verene satar. Alıcı, teklif tutarını bankaya nakit olarak öder ve o gayrimenkul için tapu kartı alır. Bu

Basılı fiyattan satın alma seçeneğini reddeden oyuncu da dahil olmak üzere herhangi bir oyuncu teklif verebilir ve teklif herhangi bir fiyattan başlayabilir.

Başka bir oyuncunun mülküne geldiğinizde sahibi, kartınızda yazılı olan listeye göre sizden kiralama ücreti alır. Ayrıca ev sahibi, bir sonraki oyuncu zarını atmadan önce kira talep etmezse kirayı tahsil edemez.

Hapishaneye gönderildiğinizde doğrudan oraya geçersiniz ve çıkıştan geçseniz bile 200 maaş alamazsınız. Ayrıca hapse gönderildiğinde o turdaki sıranız da sona erer.

Hapishaneye gönderilmediyseniz ancak oyunun olağan akışı içinde o alana gelirseniz yalnızca ziyaretçi olursunuz ve bir sonraki turda normal şekilde ilerlersiniz. Hapiste olsanız bile mülk, ev ve otel alıp satabilir ve kira toplayabilirsiniz.

Ücretsiz park yeri sadece ücretsiz bir dinlenme yeridir. Bu nedenle oraya gelen oyuncu hiçbir şekilde para, mülk, ödül veya ceza almaz.

Başka bir oyuncuya veya bankaya ödeyebileceğinizden daha fazla borcunuz varsa iflas ilan etmiş olursunuz.

Borcunuz başka bir oyuncuya ise sahip olduğunuz her şeyi o oyuncuya vermelisiniz.

İflas etmiş oyuncular oyundan çekilmelidir ve oyunda kalan son oyuncu kazanır.

Şans Sandığı ve Kamu Fonu Sandığı gibi alanlardan herhangi birine denk geldiğinizde belirtilen desteden en üstteki kartı almalı ve karttaki talimatları izlemelisiniz.

Her konut için bankaya ödemeniz gereken bedel, konutu yaptığınız arsanın tapu kartında gösterilmektedir.