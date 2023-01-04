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Haberler Yaşam Mangala Oyunu Nedir, Nasıl Oynanır? Mangala Oyunu Kuralları Nelerdir?
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Mangala oyunu nedir, nasıl oynanır? Mangala oyunu kuralları nelerdir?

Mangala, aynı tavla gibi zaman engelini aşmayı başaran bin yıllık klasik bir oyundur. Bu oyun; bir tahta, 48 taş ve hepsinden önemlisi çok fazla strateji gerektiren bir tekniğe sahiptir. Mükemmel masa oyunları, aile eğlencesini teşvik ettikleri için en çok aranan oyunlardır.

Mangala Oyunu Nedir, Nasıl Oynanır? Mangala Oyunu Kuralları Nelerdir?
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Mangala, oyun sırasında taşları hareket ettirmeniz gereken birkaç yuva bulunan bir tahtaya sahip Afrika kökenli bir masa oyunudur. Aynı zamanda Kalaha olarak da bilinir. Oyunun temel amacı, taşları tahtanın etrafında hareket ettirmek ve mümkün olduğunca çok rakibin taşını ele geçirmeye çalışmaktır.

Mangala Nasıl Oynanır?

Kökeninin Afrika'dan geldiği ancak aynı zamanda Arap dönemine de dayandığı söylendiği için bu oyuna kültürlerin bir karışımı diyebiliriz. Mangala kelimesi hareket anlamına gelir. Bazı kullanıcılar “mangala kaç yaş oyunu” diye merak etmektedir. 6 yaş ve üzeri iki oyuncu arasında oynanır. Peki mangala kaç taşla oynanır? Genellikle ahşap ve 48 taştan yapılmış bir tahta kullanılır. Tahta, altı yuvalı iki sıra ve her köşede iki büyük kuyu içerir. Oyunun amacı en fazla sayıda taşı ele geçirmektir.

Başlamadan önce her kareye dört taş yerleştirmeli ve tahtayı iki oyuncunun arasına almalısınız. Önünüzde kalan altı boşluk sizindir. Sağ taraftaki büyük yuva, depolama alanınızdır. İlk kimin oynayacağına karar vermek için oyunculardan biri ellerinden birine bir taş saklar. Rakibiniz taşın saklandığı eli tahmin ederse oyuna o başlar. İlk oyuncu kutularından birindeki tüm taşları alacak ve sonraki kutulara en az bir taş yerleştirecektir. Hareket saat yönünün tersine yapılır ve taşlama hareketi olarak bilinir.

Mangala Oyunu Kuralları Nelerdir?

Bu oyunun kökeni 2000 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Mangala, bazıları tarafından dünyanın en eski oyunu olarak kabul edilen bir Afrika oyunudur. Kelime anlamı da Arapça kökenli olup aktarma veya hareket etme anlamlarına gelmektedir. Oyun, taşlarınızı bir kareden diğerine aktarmaktan ibarettir. Bölgelere göre oyunun pek çok çeşidi bulunmaktadır. Her türlü durumda mangala oldukça ilgi çekici bir oyundur.

  • Her oyuncunun minimum sayıda taşa sahip olması önemlidir (her biri 24).
  • 48 parça 12 oyuğa dağıtılır.
  • Tahta iki oyuncunun arasına yerleştirilir.
  • Önünüzde kalan 6 oyuk sizindir.
  • Oyuna kimin başlayacağına karar verilmelidir.
  • Sırası gelen bir oyuncu, taşları yerleştirmek için alanındaki deliklerden birini seçmelidir.
  • Her hareket saat yönünün tersine yapılmalıdır.
  • Son oyukta en az 25 taş yakalayabilmek için bu hamleler tekrarlanmalıdır.

Taşları hareket ettirerek kendi depolama alanınıza geldiğiniz takdirde hamle sırası yine size geçer ve tekrar oynayabilirsiniz. Aksi takdirde sıranız sona erecektir. Sonra diğer oyuncu da aynısını yapacaktır. Bir oyuncunun yuvasında hiç taş kalmadığında oyun sona erer. Bu durumda diğer oyuncunun taşlarını ele geçirme hakkı vardır. En çok taş toplayan oyuncu kazanır.

Mangala Kazanma Stratejileri

İlk başlayan oyuncu sizseniz üçüncü oyuktan başlamak genellikle en iyi açılış hamlesi olarak kabul edilir. Böylelikle son taşınızı depolama alanına denk getirmeniz amaçlanır. Bu, mangala bölgenizdeki son taşınızı sahaya indirecektir. Sadece size puan kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda sıranız bitmeden hemen ikinci bir hamle yapmanızı sağlayacaktır.

Eğer ikinci hamle size ait ise en sağdaki veya en sağdaki ikinci oyuktan oynamak bir diğer iyi mangala taktikleri arasında yer alır. Bu hamlelerden herhangi biri rakibinizin üçüncü yuvasına bir taş düşürecek ve az önce yaptığınız iyi hamleyi onların yapmasını engelleyecektir. En sağdaki oyuk, boş olmasını istediğiniz için tercih edilen harekettir. Bu nedenle o yuvayı daha oyunun başlarında boşaltmaya çalışın. En sağdaki oyuk mangala bölgenizin hemen yanında olduğu için hamle olarak o oyuktan ne zaman tek bir taş alırsanız hemen bir puan toplar ve başka bir hamle hakkı kazanırsınız. Bu nedenle, o yuvayı erken sıfırlamak güçlü bir stratejidir.

Mangala Oyunu Hakkında İlginç Bilgiler

  • Bu oyunun eski Mısır firavunları tarafından oynandığı söylenir.
  • Başlangıçta "mangala oyunu" adı, Afrika'da sıraları veya oyukları olan her tür tahta oyununa benzetilmiştir. Bu yüzden pek çok varyasyonu mevcuttur.
  • Mangala oyunu Latin Amerika'ya kolonizasyon döneminde topraklara gelen Afrikalı köleler sayesinde gelmiştir.
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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