Sean 'Diddy' Combs'un fahri doktorası iptal, bağışı iade edildi
Hakkında birden fazla cinsel saldırı suçlaması olan ve seks ticareti davası süren Sean 'Diddy' Combs'un Howard Üniversitesi'nden aldığı fahri doktora iptal edilirken, 1 milyon dolarlık bağışı da iade edildi
Hakkındaki suçlamalar nedeniyle gözden düşen ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs'un Howard Üniversitesi'nden aldığı fahri doktorası oybirliğiyle iptal edildi. Ayrıca 54 yaşındaki şarkıcıya yönelik cinsel saldırı davaları ve seks ticareti soruşturması nedeniyle üniversiteye yaptığı 1 milyon dolarlık bağış da iade edildi.
Üniversite, Diddy'nin eski sevgilisi Cassie Ventura'yı dövdüğü güvenlik kamerası görüntülerinin geçen ay yayınlanmasının ardından bu kararın alındığını duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Howard Üniversitesi Mütevelli Heyeti, bugün oy birliğiyle Sean Combs'un kendisine 2014 yılında verilen fahri dereceyi geri vermesini kararlaştırdı. Bu karar, dereceyle ilgili tüm onur ve ayrıcalıkları iptal eder. Buna göre kurul, isminin Howard Üniversitesi'nden fahri derece alan kişileri listeleyen tüm belgelerden çıkarılması yönünde talimat vermiştir.
Diddy'ye, ilk olarak 2014 yılında Howard Üniversitesi tarafından fahri doktora verilmişti.
Açıklama, rapçinin bir otelin koridorunda eski sevgilisine dayak attığını ve yerde sürüklediğini gösteren söz konusu videoya değinerek devam etti.
Artan sayıda cinsel saldırı davası ve federal ceza soruşturması altında olan Diddy, hakkında ortaya atılan cinsel saldırı ve şiddet suçlarını şimdiye dek hep inkar etti. Ancak geçen ay, 2016'da kaydedilen otel güvenlik görüntülerinde Combs, o dönemdeki sevgilisi Ventura'ya şiddetli bir şekilde saldırırken görülmüştü. Büyük ses getiren şiddet görüntülerinin ardından şarkıcı bir özür videosu yayımlamıştı.
Ventura, eski sevgilisi de dahil olmak üzere pek çok kişi tarafından taciz konusunda yalan söylemekle suçlandıktan sonra, insanları 'kurbanlara ilk kez inanmaları için kalplerini açmaya' çağıran bir açıklama yaptı. Diddy, hakkındaki iddiaların kendisinden para koparmak için ortaya atıldığını savunmuştu.